

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: برداشت میوه سیب در سطح ۶ هزار و ۲۰۰ هکتار از باغ‌های کهگیلویه و بویراحمد از نیمه دوم شهریورماه آغاز شده و تا ۱۵ مهرماه ادامه دارد.

رضا فرازی با بیان اینکه پیش بینی می‌شود امسال ۱۳۰ هزار تن سیب از باغ‌های کهگیلویه و بویراحمد برداشت شود، افزود: ۲۰ درصد سیب تولیدی استان مصرف داخلی دارد و مابقی نیز از طریق گمرگ سایر استان‌ها به خارج از کشور صادر می‌شود.

فرازی قیمت هر کیلو سیب درختی تولیدی استان را بین ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت: حدود ۱۵ درصد سیب تولیدی استان در سردخانه‌ها ذخیره سازی و نگهداری می‌شود.

وی با اشاره به اینکه میوه سیب از باغهای کهگیلویه و بویراحمد در دو نوع قرمز و زرد تولید می شود، افزود: سیب تولیدی استان به خاطر مرغوب بودن و کیفیت بالا علاوه بر تامین سیب مورد نیاز استان و استانهای همجوار با خارج از کشور نیز صادر می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با بیان اینکه ۶۰۰ هکتار از باغ‌های سیب در کهگیلویه و بویراحمد هنور به مرحله باروری نرسیده است، اضافه کرد: با همکاری اداره کل تعاون روستایی استان سالانه بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ تن سیب تولیدی استان برای تامین میوه شب عید خریداری و در سردخانه‌ها ذخیره سازی می‌شود.