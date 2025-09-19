پخش زنده
مردم همدان ۲۱ هزار جلد کتاب به کتابخانههای عمومی اهدا کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سرپرست کتابخانههای عمومی همدان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۳ هزار و ۵۸۹ جلد کتاب توسط خیران حقیقی و حقوقی در قالب اجرای طرحهای مختلف از جمله پویشهای نذر کتاب، هر کتاب یک وقف و هر شهروند یک واقف به کتابخانههای عمومی استان اهدا و بین کتابخانهها توزیع شده است.
مهدی کریمی بیان کرد: مردم علاقهمند به مطالعه و دوستداران یار مهربان در این استان از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۶۲ هزار و ۲۵۱ جلد کتاب به امانت گرفتند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغییر محسوسی نداشته است.
وی از اجرای بیش از ۲۱ هزار برنامه فرهنگی در راستای ایجاد نشاط و پویایی در کتابخانههای عمومی خبر داد و گفت: از ابتدای امسال تاکنون هزار و ۷۴۰ برنامه در بخش کودک، ۱۷ هزار و ۷۴۰ برنامه مناسبتی، ۸۴۰ برنامه معرفی کتاب، ۴۷۷ نمایشگاه کتاب از منابع کتابخانه ایی، ۴۴۲ جلسه مطالعاتی، ۱۹۷ مسابقات کتابخانه ایی، ۱۸۳ نشست کتابخوان، ۱۴۱ کارگاه آموزشی، ۲۸ جلسه نقد کتاب، ۱۴ مورد نمایش خوانی، چهار برنامه رونمایی، ۱۰ نمایشگاه و فروش کتاب شهرستانی برپا شده است.
سرپرست کتابخانههای عمومی استان همدان گفت: فضایی امن برای کودکان و نوجوانان در کتابخانههای عمومی ایجاد شده تا خانوادهها با اطمینان خاطر فرزندان خود را به این مراکز بفرستند.
کریمی با تاکید بر نقش کلیدی کتابخانههای عمومی در اشاعه فرهنگ مطالعه، ارتقای سطح آگاهی جامعه و پیشران حوزه فرهنگ و توسعه افزود: جامعهای که به کتاب و کتابخوانی اهمیت ندهد، دچار خسران خواهد شد، توسعه صرفا با آهن، آسفالت و آجر محقق نمیشود، بلکه پیوست فرهنگی و توجه به فرهنگ کتابخوانی لازمه پیشرفت است.