پخش زنده
امروز: -
در نخستین روز از هفته دوازدهم لیگ ملی چوگان آقایان تیمهای راه یافته به مرحله پایانی و رده بندی مشخص شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ هفته دوازدهم لیگ ملی چوگان آقایان در حالی به میزبانی باشگاه بسپار شیمی سپیدان در اصفهان برگزار شد که با رقابتهای دیدنی و هیجانانگیز، تکلیف تیمهای راهیافته به فینال و بازی ردهبندی را مشخص کرد.
در نخستین دیدار این هفته، تیم گوی و چوگان اسپادان با ارائه یک بازی حسابشده و هماهنگ، موفق شد با نتیجه قاطع ۲۰ بر ۷ از سد تیم رخش تالش عبور کند و جواز حضور در فینال را کسب کند.
در دیگر بازی حساس چوگان آقایان، چوگان بازان فراجا با عملکردی چشمگیر و واقف بر میدان، نتیجه ۱۶ بر ۶ را مقابل تیم مغلوب آذرخش شاهین شهر ثبت کردند و راهی مرحله پایانی این دوره از رقابتها شدند.
در دیدار سوم این رقابت ها، سوارکاران بسپار شیمی سپیدان مقابل نزاجا شکست را پذیرفتند و با این حساب مرحله پایانی هفته دوازدهم لیگ ملی چوگان آقایان که امروز جمعه ۲۸ شهریورماه در باشگاه بسپار شیمی سپیدان برگزار میشود، شاهد تقابل گوی و چوگان اسپادان و فراجا خواهد بود.
همچنین، امروز در دیدار ردهبندی، تیمهای بسپار شیمی سپیدان (میزبان رقابتها) و نزاجا برای کسب عنوان سومی به مصاف یکدیگر خواهند رفت و دو تیم رخش تالش و آذرخش شاهین شهر برای کسب عنوان پنجمی و ششمی به رقابت خواهند پرداخت.