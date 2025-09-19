هزار بسته تجهیزات ورزشی و بهداشتی در چهارمحال و بختیاری رونمایی شد.

رونمایی از هزار بسته تجهیزات ورزشی و بهداشتی در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، همزمان با فرارسیدن سال تحصیلی ۱۴۰۴ - ۱۴۰۵ از ۱۳ هزار قلم کالا و تجهیزات ورزشی و بهداشتی در هزار بسته ویژه دانش‌آموزان در استان رونمایی شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت: برای تهیه این بسته‌های ورزشی و بهداشتی امسال ۶۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

بهمن خدادادی افزود: افزون بر این در قالب طرح میدان همدلی ۲۳ فضای ورزشی درون مدرسه‌ای با مشارکت مردم در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید آماده بهره‌برداری است.

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری گفت: برای بهره‌برداری از این پروژه‌های ورزشی (شامل چمن مصنوعی و بهینه سازی فضای ورزشی) هفت میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

وی یادآور شد: براساس برنامه‌ریزی انجام شده امسال اداره کل آموزش و پرورش ۳۲ هزار بسته نوشت افزار (لوازم‌التحریر) تهیه و در میان دانش‌آموزان نیازمند استان توزیع می‌کند.

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه پروژه مهر در این استان امسال از اردیبهشت ماه آغاز شد افزود: این طرح شامل تعمیرات، تجهیزات و نقل و انتقال و سازماندهی نیروی انسانی است.