هم اکنون ۸۱ کودک شیرخوار در مراکز استان نگهداری می‌شوند و خدمات مراقبتی، درمانی و حمایتی به آنها ارائه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی گفت: ۲۹ نوزاد زیر یک‌ماه، ۱۷ کودک یک تا سه‌ماهه، ۱۵ کودک سه‌ماه تا یک‌سال و ۲۰ کودک یک‌سال تا دو‌سال در حال حاضر در مراکز شیرخوارگاهی استان حضور دارند. همچنین پنج کودک دیگر برای دریافت خدمات درمانی موقتاً در بیمارستان بستری هستند که حال عمومی آنها خوب است و به‌زودی به مرکز بازمی‌گردند.

مهدی برجی ادامه داد: ۳۰۰ پرونده آماده برای واگذاری کودکان به خانواده‌های واجد شرایط داریم و پس از تکمیل مراحل قانونی، امکان تحویل تمامی کودکان واجد شرایط به خانواده‌ها فراهم خواهد شد.

وی افزود: خانواده‌های متقاضی فرزندخواندگی می‌توانند از طریق سامانه ملی فرزندخواندگی یا وب‌سایت اداره کل بهزیستی خراسان رضوی اقدام به ثبت‌نام کنند تا در نوبت بررسی صلاحیت و واگذاری قرار گیرند.

در روز‌های گذشته، خبری مبنی بر خالی‌شدن شیرخوارگاه علی‌اصغر (ع) در مشهد، منتشر شده بود که مدیر کل بهزیستی استان این خبر را رد کرد.