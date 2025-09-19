دیدار معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه با استاندار آذربایجانغربی
حمید قنبری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه با رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛استاندار آذربایجانغربی در این دیدار با اشاره به ظرفیتها و پتانسیلهای استان در حوزههای مختلف و همسایگی به سه کشور، این استان را یکی از استانهای مهم کشور در حوزه حذب سرمایه گذاری عنوان کرد.
رضا رحمانی با اشاره به برگزاری موفق همایش بینالمللی فرصتهای سرمایهگذاری آذربایجانغربی (اینوا) گفت: در این همایش که با حضور فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران داخلی و خارجی برگزار شد، فرصتهای مختلف سرمایهگذاری به سرمایه گذاران معرفی شد.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه نیز در این دیدار با قدردانی از تلاشهای استاندار آذربایجانغربی در ایجاد زمینه برای حضور سرمایهگذاران گذاران داخلی و خارجی در این منطقه گفت: با توجه به طرفیتهای بالقوه استان آذربایجانغربی، این استان میتواند به یکی از مقاصد مهم سرمایه گذاری خارجی تبدیل شود.