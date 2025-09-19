مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری گفت: امسال هزار و ۷۶۰ نفر از همکاران متقاضی نقل و انتقالات درون و برون استانی بودند که قریب ۴۰ درصد این افراد منتقل شدند و رضایتمندی نسبی در این خصوص فراهم شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،خدادای افزود: افزون براین قریب به ۲۳۰ نفر از خارج استان وارد چهارمحال و بختیاری شدند که با توجه به کمبود نیروی انسانی در آموزش و پرورش این کار به نوعی آزمون استخدامی برای استان به شمار می‌رود.

وی در خصوص کمبود نیروی انسانی برای سال تحصیلی جدید یادآور شد: در دوره‌های ابتدایی و متوسطه اول و دوم کمبود نیروی انسانی وجود دارد، اما تلاش شده این کمبود با استفاده از نیرو‌های بازنشسته، پرداخت حق‌التدریس و شیفت مخالف در مناطق محروم برطرف شود و برای مهرماه هیچ کلاسی بدون معلم وجود نداشته باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری گفت: سازماندهی و ساماندهی نیروی انسانی در شهرستان‌ها و مناطق مختلف استان امسال به صورت کلی و ترمیمی در برخی شهرستان‌ها و مناطق انجام شده است.