به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،سرپرست دانشگاه فرهنگیان استان گفت: با توجه به ضرورت و فرسودگی ساختمان‌های این مرکز علمی تعیین تکلیف زمین ساخت دانشگاه جامع فرهنگیان این استان ضروری است.

شهناز ولی‌پور افزود: پراکندگی مراکز آموزشی سبب هدر رفت انرژی و نیروی انسانی این دانشگاه شده است و تنها راهکار اساسی اجرای طرح جامع فرهنگیان و ساخت پردیس جدید است؛ طرحی که از سال ۱۳۹۰ آغاز شده اما تاکنون بلاتکلیف مانده است.

وی گفت: بسیاری از استان‌ها دیرتر از چهارمحال و بختیاری برای اجرای طرح جامع فرهنگیان اقدام کرده‌اند اما امروز دارای پردیس‌های جدید هستند در حالی که این استان همچنان منتظر تعین تکلیف طرح است.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان چهارمحال و بختیاری گفت: خوشبختانه اعتبار لازم برای اجرای طرح جامع فرهنگیان در استان آماده است و تنها باید هر چه سریع‌تر زمین مناسب برای اجرای آن تعیین تکلیف و عملیات احداث پردیس جدید آغاز شود.

وی گفت: امروز بیش از سه هزار دانشجو در مجموعه‌هایی فرسوده با قدمتی بالای ۴۰ سال اسکان داده شده‌اند؛ فضاهایی که نه تنها پاسخگوی نیازهای آموزشی و رفاهی نیست، بلکه در بسیاری از موارد از امکانات مدارس نیز ضعیف‌تر است.

ولی پور یادآور شد: این در حالی است که بیشتر دانشجویان فرهنگیان از رتبه‌های برتر کنکور و افراد نخبه هستند و مشاهده چنین شرایطی موجب سرخوردگی آنان در ابتدای مسیر می‌شود.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه ۲ رکن اصلی تعلیم و تربیت معلم و دانش‌آموز هستند، گفت: اگر معلم از همان آغاز تحصیل با کمبودها و مشکلات جدی مواجه شود، نمی‌توان انتظار داشت که در ۳۰ سال خدمت خود با انگیزه و کیفیت کامل فعالیت کند.

وی افزود: هزینه مقاوم‌سازی و نگهداری ساختمان‌های فرسوده بسیار بیشتر از احداث ساختمان‌های جدید است و این بهسازی‌ها تنها نقش یک مُسکِّن موقتی را دارد، در حالی که تبعات روحی و روانی زیادی نیز برای دانشجویان ایجاد می‌کند.

