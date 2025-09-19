به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، از هفته چهارم لیگ آزادگان کشور تیم فوتبال نفت و گاز گچساران میهمان تیم نفت آبادان بود.

در این دیدار که از ساعت ۱۹ دیشب در ورزشگاه تختی آبادان برگزار شد تیم‌های نفت وگاز گچساران و نفت آبادان به مصاف هم رفتند که دو تیم پس از ۹۰ دقیقه تلاش به نتیجه تساوی یک به یک رضایت دادند.

گل تیم نفت و گاز گچساران در دقیقه ۴۰ توسط احمد شریعت زاده و گل تیم نفت آبادان نیز در دقیقه ۴۳ توسط رضا علیاری به ثمر رسید.

تیم نفت و گاز گچساران با این تساوی ۶ امتیازی شد و به رده چهارم جدول رده بندی لیگ فوتبال آزادگان کشور صعود کرد.

تیم فوتبال نفت وگاز گچساران در هفته پنجم رقابت‌های لیگ آزادگان در گچساران میزبان تیم پارس جنوبی جم هست.