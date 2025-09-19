برخورد دو دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ در محور آبادان به اهواز (بعد از روستای دابویه)، ۴ نفر مصدومیت بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه در تشریح جزئیات گفت: این حادثه در ساعت ۲۰:۳۲ به مرکز ارتباطات اورژانس اطلاع داده شد و تیم‌های امدادی از پایگاه‌های شادگان و اهواز به محل اعزام شدند.

دکتر یاسین افرا افزود: در این سانحه دو نفر از مصدومان پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه به بیمارستان سینا اهواز منتقل شدند.

دو مصدوم دیگر که مردانی ۳۶ و ۳۷ ساله بودند، پس از دریافت خدمات اورژانسی در محل حادثه، از انتقال به بیمارستان خودداری کرده و با رضایت شخصی ترخیص شدند.

وی با تأکید بر رعایت سرعت مطمئنه و پرهیز از بی‌احتیاطی خاطرنشان کرد: رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی نقش مهمی در کاهش چنین حوادث تلخی دارد.