جشنواره قصه‌گویی هالان ویژه کودکان و نوجوانان ۶ تا ۱۸ سال با هدف ترویج فرهنگ قصه‌گویی در مهاباد برگزار می‌شود. علاقه‌مندان تا دهم مهرماه فرصت ارسال آثار دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، چهارمین جشنواره قصه‌گویی «هالان» به همت شورای اسلامی شهر و شهرداری مهاباد و با همکاری هنرسرای پاکزاد برگزار می‌شود.

این جشنواره ویژه کودکان و نوجوانان ۶ تا ۱۸ سال است و شرکت‌کنندگان می‌توانند قصه‌های خود را به زبان‌های کردی و فارسی ارائه دهند. موضوعات جشنواره شامل محیط زیست، قصه‌های فولکلور و موضوعات آزاد است.

علاقه‌مندان می‌بایست تا دوم مهرماه ثبت نام کرده و آثار خود را تا ۱۰ مهر ضبط و ارسال کنند. آثار باید بین پنج تا ده دقیقه و با حجم ۱۰۰ تا ۲۰۰ مگابایت باشند. پس از ثبت‌نام، شرکت‌کنندگان در کارگاه‌های آموزش فنون قصه‌گویی شرکت خواهند کرد.

مرحله حضوری اجرا و داوری آثار همزمان با روز جهانی کودک، ۱۶ مهرماه برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره‌های ۰۹۱۴۹۴۴۲۱۱۰ و ۰۹۱۴۵۶۶۹۲۹۵ تماس بگیرند یا از طریق شناسه فضای مجازی به نشانی honarsaraye_pakzad اقدام کنند.