به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک؛ آمریکا در آستانه آغاز سومین سال جنایات و نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه، باز یک قطعنامه دیگر شورای امنیت سازمان ملل را که با هدف برقراری آتش بس در غزه و فراهم شدن امکان کمک رسانی به مردم این منطقه به رای گذاشته شده بود، وتو کرد. هم اعضای شورای امنیت به این قطعنامه رای موافق داده بودند.