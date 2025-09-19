به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ سرهنگ جواد زرهرن گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با اقدامات فنی و رصد اطلاعاتی موفق به شناسایی واحد صنفی متخلف در یکی از خیابان‌های شهر شیروان شدند و با هماهنگی مرجع قضائی، در بازرسی از این محل، ۲ لیتر انواع شربت غیرمجاز و ۷۳۵ عدد قرص روانگردان کشف کردند.

واحد صنفی متخلف پلمب و یک نفر در این رابطه دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.