برنامه‌های «ماجرا‌های من و بابام»، با موضوع برنامه‌ریزی برای سال تحصیلی جدید و «ساز من»، با مروری بر زندگی و فعالیت‌های هنری جمشید عزیزخانی، امروز از رادیو صبا پخش می‌شود.

«ماجراهای من و بابام» و «ساز من»، از رادیو صبا

«ماجراهای من و بابام» و «ساز من»، از رادیو صبا

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «ماجرا‌های من و بابام»، این هفته در آستانه بازگشایی مدارس، با موضوع «برنامه‌ریزی برای سال تحصیلی جدید»، پخش می‌شود. این برنامه با نگاهی طنزآمیز و خانوادگی، به اهمیت آمادگی ذهنی و عملی دانش‌آموزان برای شروعی موفق در سال تحصیلی جدید می‌پردازد

در این قسمت، پدر و پسر طی یک گفت‌وگوی شیرین، درباره دغدغه‌های آغاز مدرسه صحبت می‌کنند و در فضایی مفرح، به بررسی راهکار‌هایی برای تنظیم زمان، نظم در انجام تکالیف، تعادل بین بازی و درس و همچنین انگیزه‌بخشی به دانش‌آموزان می‌پردازند.

این برنامه تلاش می‌کند تا با بیانی ساده و سرگرم‌کننده، به کودکان و خانواده‌ها یادآوری کند که داشتن برنامه‌ریزی منظم نه‌تنها از اضطراب شروع سال تحصیلی می‌کاهد، بلکه به موفقیت و آرامش بیشتر در طول سال کمک می‌کند. همچنین به نقش والدین در هدایت صحیح فرزندان برای داشتن هدف‌های درسی و ایجاد عادت‌های مفید پرداخته می‌شود.

«ماجرا‌های من و بابام»، به تهیه‌کنندگی وحید کمالی‌زاده، هر هفته پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها ساعت ۱۶، روی موج اف‌ام ردیف ۱۰۵،۵ مگاهرتز، پخش می شود.

برنامه «ساز من»، در برنامه امروز به زندگی و آثار زنده‌یاد جمشید عزیزخانی، هنرمند فقید موسیقی نواحی، می‌پردازد.

جمشید عزیزخانی با سال‌ها فعالیت در عرصه موسیقی محلی، نقش مهمی در حفظ و ترویج موسیقی نواحی ایران ایفا کرد و آثارش همواره الهام‌بخش نسل‌های جوان‌تر بوده است. برنامه «ساز من» تلاش دارد با پخش بخش‌هایی از آثار و روایت‌هایی از زندگی هنری او، پلی میان گذشته و حال موسیقی ایرانی برقرار کند.

«ساز من»، برنامه‌ای تحلیلی و مستند در حوزه موسیقی ایرانی است که به معرفی هنرمندان برجسته این عرصه می‌پردازد. این برنامه به تهیه‌کنندگی نیلوفر قاسمی و اجرای مریم خادم‌پور، پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها ساعت ۱۴، پخش می‌شود.