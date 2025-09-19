به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران با اشاره به اینکه امروز جو استان پایدار و با افزایش دما همراه است؛ گفت: از امشب به تدریج با افزایش باد نسبتاشدید ، افزایش ابر و تا صبح فردا احتمال بارش باران وجود دارد.

نوروزیان افزود: شنبه رگبار باران ، وزش باد و کاهش دما در سطح استان پیش بینی می شود. یکشنبه بطور موقت کاهش ناپایداری با بارش پراکنده باران وجود دارد.

وی گفت: از اواخر و قت یکشنبه تا عصر دوشنبه رگبار باران پیش بینی می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران افزود : با توجه به شرایط جوی پیش رو، توصیه می‌شود از اسکان در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری شود و هنگام تردد در محور‌های کوهستانی احتیاط لازم صورت گیرد.

به گفته نوروزیان دریا امروز با موج کوتاه همرا ه است اما از عصر دریا مواج می شود و برای فعالیتهای دریایی مناسب نیست.