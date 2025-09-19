به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، این رقابت‌ها در رده سنی زیر ۱۴ سال و با حضور ۱۹ استان کشور در شهرستان کهک قم برگزار شد.

امیر محمد حشمتیان، محمد فعله گری، امیرحسین بهلولی، پارسا و طا‌ها بهرامی، ایلیا و اهورا درفشی، صدرا زارعی، پرهام حاتمی، یاشار نادری و طاهر بشتام به عنوان بازیکن در تیم کرمانشاه حضور داشتند.

محسن بهلولی به عنوان سرمربی و مسعود بهلولی هم به عنوان سرپرست این تیم را همراهی کردند.

همچنین امیر محمد حشمتیان از کرمانشاه بعنوان آقای گل این دوره از مسابقه ها برگزیده شد.

رقابت‌ها از ۲۲ تا ۲۵ شهریور برگزار شد.