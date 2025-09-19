به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، امید کریم‌نیا رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فسا گفت: با همکاری اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان فسا و در راستای اجرای حدنگاری اراضی منابع ملی و همچنین مقررات ماده ۱۳ و ۳۹ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور و تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک برگ، سند اراضی ملی ۳۵ پلاک این شهرستان صادر شد.

وی اظهار کرد: صدور اسناد تک برگی علاوه بر تثبیت مالکیت دولت و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و تعرض به انفال، گامی مهم برای پیشگیری از وقوع پدیده زمین‌خواری به‌شمار می‌آید.