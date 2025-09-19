پخش زنده
سند مالکیت محوطه تاریخی کهندژ ساسانی در نیشابور به نام وزارت میراث فرهنگی صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیشابور گفت: این محوطه تاریخی چهار و نیم هکتار مساحت دارد و صدور این سند با هدف حفاظت بهتر و پایدارتر از محوطه تاریخی و همچنین فراهمکردن شرایط مناسب برای انجام کارهای موثر و مفید در سایت موزه باستانشناسی مذکور صورت گرفته است.
حسن گیاهی افزود: کهندژ ساسانی ( کهندژ آلب ارسلان) در شرق شهر نیشابور، در مجاورت روستای فیلمخانه واقع شده و از سال ۱۳۱۳ در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است.
وی گفت: با صدور این سند مالکیت، اداره میراث فرهنگی می تواند برنامههای حفاظتی، پژوهشی و توسعهای را در این محوطه تاریخی بهبود ببخشد و با رویکردی سازنده، به توسعه روستاهای منطقه نیز کمک کند.