مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی گفت: با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید و تکاپوی خانواده‌ها برای خرید نظارت بر بازار بیشتر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ مهدی کرامتی به خبرگزاری صدا و سیما گفت: از ۱۵ شهریورماه تاکنون، ۱۸۶ واحد صنفی نوشت‌افزار مورد بازرسی قرار گرفته که نتیجه آن تشکیل ۵۹ پرونده تخلف بوده است.

وی با اشاره به اینکه این طرح هر سال پیش از آغاز سال تحصیلی جدید به‌صورت سراسری اجرا می‌شود، افزود: طرح نظارت ویژه تا ۱۵ مهرماه ادامه دارد و تمرکز اصلی آن بر کنترل قیمت، کیفیت و استاندارد بودن کالاها، از جمله نوشت‌افزار، کیف و کفش، پوشاک و لباس فرم مدارس است.

مدیرکل کل صمت استان گفت: در این طرح علاوه بر جلوگیری از گران‌فروشی، بر درج قیمت‌ها، شناسایی کالا‌های تقلبی یا قاچاق و همچنین برخورد با نوشت‌افزار‌های دارای تصاویر غیراخلاقی نیز نظارت می‌شود.

کرامتی تأکید کرد: این طرح با حضور ۱۱ تیم بازرسی زیر نظر سازمان صمت استان و همچنین برگزاری دو برنامه گشت مشترک با تعزیرات حکومتی و سایر دستگاه‌های متولی اجرا می‌شود.

وی اعلام کرد: خریداران می‌توانند شکایات، انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق سامانه ۱۲۴ ثبت کنند تا با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد.

۳۶ هزار واحد صنفی در خراسان شمالی در قالب هفت اتاق اصناف و حدود ۱۴۰ اتحادیه در حال فعالیت هستند و وظیفه ارائه خدمات و کالا به مصرف‌کنندگان را بر عهده دارند.