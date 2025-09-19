پخش زنده
آزمون استخدام بانک مرکزی جمهوری اسلامی امروز جمعه ۲۸ شهریور در سراسر کشور و همچنین ۷ حوزه امتحانی در شهر تهران برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران اعلام کرد:، در مجموع ۴۲ هزارو ۷۴۶ نفر از سراسر کشور در این آزمون ثبت نام کردند که بیشترین آنان مربوط به استان تهران است.
در استان تهران ۲۵ هزارو ۱۵ نفر به رقابت میپردازند که از این تعداد ۱۳ هزارو ۶۶۰ داوطلب مرد و ۱۱ هزارو ۳۵۵ داوطلب زن هستند.
این آزمون به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برگزار میشود.