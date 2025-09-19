پخش زنده
امروز: -
اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی با صدور هشدار سطح نارنجی از ورود سامانه بارشی فعال خبر داد که تا اواسط هفته آینده موجب بارشهای رگباری، وزش باد شدید و کاهش محسوس دما خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی با صدور هشدار سطح نارنجی، از ورود سامانه بارشی فعال به استان خبر داد که از بعدازظهر روز گذشته آغاز شده تا اواسط هفته آینده ادامه خواهد داشت.
بر اساس این هشدار، انتظار میرود در طول این مدت بارشهای رگباری شدید همراه با رعدوبرق، وزش باد شدید لحظهای، کاهش محسوس دما، و احتمال وقوع تگرگ در نقاط مختلف استان به ویژه در مناطق شمالی، مرکزی و جنوبی رخ دهد.
از مهمترین مخاطرات این سامانه به احتمال آبگرفتگی معابر، بالا آمدن سطح رودخانهها و مسیلها، کاهش دید در جادهها و احتمال آسیب به سازههای موقت و محصولات کشاورزی اشاره شده است.
طبق بررسی الگوهای دمایی، در طی این مدت با کاهش ۸ تا ۱۲ درجهای دما در شهرهای استان مواجه خواهیم بود.
هواشناسی استان به شهروندان توصیه کرد از تردد در حاشیه رودخانهها، مسیلها و مناطق مستعد سیلاب خودداری کنند و تمهیدات لازم جهت مقابله با خسارات احتمالی را در نظر بگیرند.