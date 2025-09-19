سامانه جامع تجارت اعلام کرد: از ابتدای مهرماه امسال، فرآیند پرداخت کارمزد صدور و تمدید کارت بازرگانی به صورت سیستمی و متمرکز انجام خواهد شد.



به گزارش خبرگزاری صدا سیما، بر اساس اطلاعیه سامانه جامع تجارت، در اجرای تبصره ۳ ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین ماده ۸۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، امکان پرداخت سهم وزارت صمت در فرآیندهای مربوط به صدور و تمدید کارت بازرگانی، از طریق درگاه پرداخت سامانه جامع تجارت فراهم شده است.

طبق زمان‌بندی تعیین‌شده:

• از یکم مهرماه ۱۴۰۴ پرداخت کارمزد صدور کارت بازرگانی صرفاً از طریق سامانه جامع تجارت امکان‌پذیر است.

• از ششم مهرماه ۱۴۰۴ نیز پرداخت کارمزد تمدید کارت بازرگانی فقط از طریق این سامانه انجام خواهد شد.

این اقدام در راستای تسهیل فرآیندها، شفاف‌سازی پرداخت‌ها و تمرکز بر خدمات الکترونیکی در حوزه تجارت کشور اجرایی می‌شود.