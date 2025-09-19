مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر چهارمحال و بختیاری از امدادرسانی به مصدوم حادثه واژگونی خودروی نیسان در محور سامان به اصفهان خبرداد.

️امدادرسانی به مصدوم واژگونی خودروی نیسان در محور سامان به اصفهان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،بیژن طاهری گفت: خبری مبنی بر واژگونی خودروی نیسان در محور سامان به اصفهان جاده تیران دریافت شد.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات شهدای سامان به محل اعزام شد. نیرو‌های امدادی از ارزیابی اولیه و ایمن‌سازی سازی صحنه و تثبیت خودرو اقدام اولیه لازم را به صورت سرپایی را برای مصدوم انجام دادند.