مدیر عامل جمعیت هلالاحمر چهارمحال و بختیاری از امدادرسانی به مصدوم حادثه واژگونی خودروی نیسان در محور سامان به اصفهان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،بیژن طاهری گفت: خبری مبنی بر واژگونی خودروی نیسان در محور سامان به اصفهان جاده تیران دریافت شد.
وی افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات شهدای سامان به محل اعزام شد. نیروهای امدادی از ارزیابی اولیه و ایمنسازی سازی صحنه و تثبیت خودرو اقدام اولیه لازم را به صورت سرپایی را برای مصدوم انجام دادند.