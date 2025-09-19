پخش زنده
برگزاری جشنواره «توران کنام ایران»، علاوه بر معرفی ظرفیتهای گردشگری و طبیعی منطقه، فرصت مناسبی برای توسعه گردشگری پایدار و آشنایی بیشتر گردشگران با زیستبوم ارزشمند یوز ایرانی فراهم میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان سمنان گفت: به مناسبت روز ملی یوز ایرانی، نخستین جشنواره گردشگری «توران کنام ایران» و دومین رویداد اکوتوریسم در روستای گیور شهرستان شاهرود در حال برگزاری است .
بهمن اخلاقی افزود: در این مراسم فاطمی، مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراثفرهنگی، اعضای کمیته گردشگری کشور، معاون توسعه و مدیریت، رئیس حوزه گردشگری اداره کل استان، رئیس اداره میراثفرهنگی شهرستان شاهرود، اساتید برجسته کشوری در حوزه یوز ایرانی و جانورشناسی و جمعی از علاقهمندان و طبیعتگردان حضور داشتند .
وی گفت : جشنواره «توران کنام ایران» علاوه بر معرفی ظرفیتهای گردشگری و طبیعی منطقه، نقش مهمی در ارتقای آگاهی عمومی نسبت به اهمیت حفاظت از یوز ایرانی، جذب گردشگر و توسعه گردشگری پایدار ایفا میکند و فرصتی ارزشمند برای پیوند بیشتر مردم با طبیعت و حیاتوحش و آشنایی با زیستبوم بینظیر پارک ملی توران به شمار میرود.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان سمنان افزود : برگزاری کارگاههای آموزشی، بازدید از پارک ملی توران، محور گردشگری گیور–دزیان و روستای قلعه بالا، رصد ستارگان، اجرای موسیقی محلی و آیینی، برپایی غرفههای صنایعدستی و بازدید از کاروانسراهای ثبت جهانی ، از جمله برنامههای این جشنواره است.
اخلاقی گفت : نخستین جشنواره گردشگری «توران کنام ایران» و دومین رویداد اکوتوریسم شهرستان شاهرود که به مناسبت روز ملی یوز ایرانی از ۲۶ شهریور آغاز شده است ، تا امروز ۲۸ شهریور ۱۴۰۴ ادامه دارد.