عضو هیئترئیسه فدراسیون بدمینتون آسیا گفت: برگزاری موفق نخستین دوره مسابقات جام کاسپین در ایران نشاندهنده ظرفیت بالای این کشور در میزبانی رویدادهای معتبر است.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در حاشیه افتتاحیه مسابقات بدمینتون آسیای میانه؛ محمدرضا پوریا رئیس فدراسیون بدمینتون ایران و نایبرئیس کنفدراسیون بدمینتون آسیا، رئیس فدراسیون بدمینتون تاجیکستان و عضو هیئت رئیسه بدمینتون آسیا، کبیر و واجد علی عضو هیئترئیسه فدراسیون جهانی و عضو هیئترئیسه فدراسیون بدمینتون آسیا با یکدیگر دیدار کردند.
در این نشست، آقای واجد علی گفت: ایران همواره در برگزاری رویدادهای مهم بدمینتون پیشقدم بوده است. برگزاری سه رویداد بزرگ سریز جوانان، جام کاسپین و مسابقات فجر به میزبانی ایران مرهون مدیریت و تلاشهای آقای پوریا است.
رئیس فدراسیون بدمینتون پاکستان افزود: جام کاسپین نخستین بار با موافقت هیئترئیسه فدراسیون جهانی، بسیار عالی و موفق در سطح بینالمللی در ایران برگزار شد که نشاندهنده ظرفیت بالای این کشور در برگزاری رویدادهای معتبر است.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد که سیوچهارمین دوره مسابقات بینالمللی فجر، همچون سالهای گذشته با کیفیتی بالا در ایران برگزار شود.
آقای کبیر نیز ضمن قدردانی از برگزاری موفق نخستین دوره جام کاسپین در ایران، گفت: امسال با تیمی قدرتمند در مسابقات بینالمللی فجر حضور می یابند.
در ادامه این نشست، آقای پوریا ضمن تشکر از حمایت و همراهی اعضای آسیایی و جهانی بدمینتون؛ از تیمهای پاکستان و تاجیکستان و آقای واجد علی به عنوان نماینده جهانی بدمینتون، برای حضور در مسابقات بینالمللی فجر دعوت کرد.
این دیدار پیش از اجلاس رؤسای فدراسیونهای آسیای میانه و مقامات عالی رتبه کنفدراسیون بدمینتون آسیا در تاشکند برگزار شد.