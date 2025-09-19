شاخص‌های بورس در روز‌های ابتدایی هفته چهارم شهریور مثبت و متعادل و در روز‌های پایانی بازدهی منفی داشتند.

کارشناس بازار سرمایه، در گفت وگ و با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در تحلیل هفتگی بازار سهام گفت: «در هفته گذشته شاخص کل بورس با کاهش حدود ۱.۴ درصدی همراه بود و ارزش معاملات خرد نیز به طور میانگین در حدود ۶۵۰۰میلیارد تومان ثبت شد.

محمد رضا برگی افزود: «در همین بازه زمانی، بازار سهام شاهد خروج پول حقیقی به میزان حدود ۳ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان از سهام و صندوق های سهامی بود .»

برگی درباره عوامل تأثیرگذار بر روند بازار در هفته گذشته گفت: «نرخ دلار نیما همچنان یکی از مهم‌ترین محرک‌های بازار است، چرا که به‌طور مستقیم بر فروش محصولات شرکت‌ها تأثیر دارد. این نرخ در هفته گذشته تغییر محسوسی نداشت، بنابراین انتظار می‌رود گزارش‌های فروش شرکت‌ها در تابستان نسبت به بهار تغییر چندانی نداشته باشد.»

وی در پایان گفت: «مجموع عوامل سبب شد که بازار سرمایه در هفته گذشته، شرایطی نسبتاً متعادل را تجربه کند.»

محمد غلامحسینی، کارشناس بازار سرمایه نیز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به روند شاخص کل بورس، گفت: «در نمودار شاخص کل، محدوده ۲ میلیون و ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار واحد که پیش‌تر به عنوان حمایت شناخته می‌شد، اکنون به یک مقاومت تبدیل شده است.»

وی درباره دلایل افزایش عرضه‌ها در روزهای اخیر اظهار داشت: «نفوذ شاخص کل بورس به این محدوده مقاومتی باعث افزایش فشار فروش شده است.»

غلامحسینی افزود: «حمایت‌های معتبر شاخص در سطوح پایین‌تر قرار دارند و می‌توان محدوده ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد را به عنوان یک حمایت مهم در نظر گرفت.»