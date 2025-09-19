سرپرست مرکز مدیریت راههای مازندران : ترافیک نیمه سنگین تا سنگین در محورهای کندوان و هراز ،از عصر جمعه محور کندوان ممکن است به صورت یکطرفه اعلام شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛سرپرست مرکز مدیریت راههای مازندران وضعیت ترافیک در محورهای کندوان و هراز را نیمه سنگین تا سنگین اعلام کرد و گفت:درصورت افزایش بار ترافیکی و با دستور پلیس، از بعد از ظهر جمعه، محور کندوان ممکن است به صورت یکطرفه به منظور روانسازی ترافیک اعلام شود.
علی صادقی افزود:در حال حاضر تردد در این محورها به صورت دو طرفه در جریان است.
وی گفت : تردد در محور کندوان در مسیر شمال به جنوب از ولیآباد تا سیاه بیشه نیمه سنگین تا سنگین است، همچنین، در محور هراز در برخی محدودهها تردد نیمه سنگین تا سنگین گزارش شده است.
صادقی ادامه داد: تردد در محور سوادکوه – کیاسر عادی و روان است و هیچ مداخله جوی خاصی نیز در راهها مشاهده نمیشود.
گفتنی است؛ محدودیتهای ترافیک جاده های مازندران از ظهر سهشنبه شروع شده و تا صبح فردا شنبه 29 شهریور ادامه دارد.
این وضعیت برای تسهیل تردد مسافران و کاهش بار ترافیکی در روزهای پیک سفر اتخاذ خواهد شد.