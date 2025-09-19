پخش زنده
امروز: -
یک خیر نیکاندیش در آستانه سال تحصیلی جدید مبلغ یک میلیارد ریال به جشن عاطفه ها در شهر قهستان اهدا کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گفت: در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، یکی از خیرین نیکاندیش با اهدای مبلغ یک میلیارد ریال به پویش «جشن عاطفهها» در بخش قهستان، جلوهای از همدلی و نوعدوستی را به نمایش گذاشت.
عرب افزود: این کمک خداپسندانه در قالب پویش تأمین مایحتاج تحصیلی دانشآموزان تحت حمایت کمیته امداد انجام شده و نقش مؤثری در رفع نیازهای ضروری این گروه از دانشآموزان ایفا خواهد کرد.
وی درخصوص روشهای مشارکت نیکوکاران در پویش جشن عاطفهها هم گفت: شماره کارت بانک ملی۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۲۹۲۱۶، شماره حساب بانک ملی ۰۱۱۰۷۶۹۷۴۹۰۰۱ و پرداخت از طریق تلفن همراه با کد دستوری #۱*۰۵۶۱۸*۸۸۷۷* از جمله این روشها است.
عرب با قدردانی از مشارکت خیران از عموم مردم نیکوکار دعوت کرد تا با مشارکت در این پویش، زمینه تحصیل دانشآموزان نیازمند را فراهم سازند و گامی مؤثر در مسیر عدالت آموزشی بردارند.