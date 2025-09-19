به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، محسن کریمی، گفت: برنامه سرشماری تابستانه گونه‌های شاخص حیات‌وحش در مناطق تحت مدیریت چهارمحال‌وبختیاری با هدف ارزیابی وضعیت جمعیتی و ارتقا سطح حفاظت از تنوع زیستی در حال اجراست.

وی افزود: این سرشماری با مشارکت فعال محیط‌بانان و همراهی جوامع محلی در زیستگاه‌های طبیعی و نیمه‌طبیعی استان انجام می‌شود و نقش مهمی در پایش وضعیت گونه‌های شاخص ایفا می‌کند.

مدیرکل محیط زیست چهارمحال و بختیاری گفت: هدف اصلی این طرح، برآورد دقیق میزان زادآوری و وضعیت جمعیتی گونه‌های شاخص در فصل تابستان است تا بر اساس آن، نقاط قوت و ضعف فرآیند‌های حفاظتی شناسایی و راهبرد‌های مدیریتی بازنگری شود.

کریمی افزود: تا کنون بخش قابل توجهی از مناطق تحت مدیریت استان مورد سرشماری قرار گرفته‌اند و عملیات میدانی در مناطق شیدا و هلن نیز در روز‌های آینده ادامه خواهد داشت.