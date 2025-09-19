فرماندار سبزوار گفت: تعداد مصدومان حادثه آتش‌سوزی ساختمان سیمان سبزوار به ۵۸ نفر رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، حامد قربانی افزود: تاکنون در مجموع ۵۸ نفر در این حادثه آسیب دیده‌اند که شامل ۸ نفر اعزامی به بیمارستان‌های مشهد، ۳۰ نفر ترخیص‌شده و ۲۰ نفر بستری‌شده در بخش‌های مختلف بیمارستانی هستند.

وی گفت: با افزوده شدن یک آتش‌نشان و دو نفر از نیرو‌های نگهبانی به فهرست مصدومان، شمار آسیب‌دیدگان از ۵۵ نفر به ۵۸ نفر افزایش یافته است.

فرماندار ویژه سبزوار گفت: وضعیت عمومی مصدومان اعزام‌شده به مشهد مساعد گزارش شده و به گفته منابع بیمارستانی، در صورت ادامه روند درمان، به‌زودی ترخیص خواهند شد.

ساختمان ۸ طبقه به نام ساختمان سیمان در سبزوار دیروز دچار آتش سوزی شد. این آتش سوزی از یک جوشکاری غیراستاندارد در یکی از طبقات پایین‌تر آغاز شده است.