معاون تولیدات دامی جهاد کشاورزی آذربایجان غربی اعلام کرد: طی سه روز گذشته، به‌طور میانگین روزانه ۳۰۹ تن گوشت مرغ گرم وارد بازار استان شده، در حالی‌که نیاز روزانه استان ۲۸۸ تن است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی از افزایش تولید و عرضه گوشت مرغ گرم در استان خبر داد و گفت: طی سه روز گذشته به‌طور میانگین روزانه ۳۰۹ تن گوشت مرغ گرم از کشتارگاه‌های استان وارد بازار شده است.

پرویز بستانچی افزود: میانگین تولید و توزیع روزانه گوشت مرغ گرم در یک هفته گذشته حدود ۲۹۷ تن بوده، در حالی‌که نیاز استان با در نظر گرفتن سرانه مصرف ۳۱ کیلوگرم، حدود ۲۸۸ تن برآورد می‌شود.

وی با اشاره به افزایش فعالیت مرغداری‌ها در استان اظهار داشت: در شهریور ماه جاری پنج میلیون و ۲۲۲ هزار قطعه جوجه‌ریزی در واحد‌های مرغداری استان انجام شده است.

به گفته بستانچی، این میزان جوجه‌ریزی نسبت به برنامه ابلاغی ۱۲۰ درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۷ درصد افزایش داشته است.

وی همچنین از توزیع مرغ منجمد در سطح فروشگاه‌ها و مراکز عرضه استان برای تنظیم بازار خبر داد و گفت: این اقدام به‌منظور حمایت از ثبات قیمتی و تامین نیاز مصرف‌کنندگان صورت گرفته است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با اشاره به وضعیت بازار گوشت قرمز نیز بیان کرد: با توجه به قیمت مناسب گوشت دام سنگین در بازار، تاکنون نیازی به اجرای طرح خرید تضمینی در این حوزه احساس نشده است.