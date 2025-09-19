مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان گفت: ۱۳ هزار میلیارد ریال طلب پیمانکاران طرح‌های عمرانی استان پرداخت شد، که کار کم نظیری در بروز کردن بدهی‌های شرکت بود.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان با اشاره به اینکه سال گذشته ۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال اوراق اسلامی مرابحه جذب شد، اظهار کرد: امسال نیز ۱۲ هزار میلیارد ریال به استان اختصاص یافته که اعتبار خوبی برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام است.

نورالدین نوریزدان با اشاره به اینکه برای تکمیل بخش الکترومکانیکال تصفیه خانه‌های در حال احداث فاضلاب استان ۱۶ هزار میلیارد ریال نیاز است، افزود: با جذب این اوراق می‌توان عملیات احداث تصفیه خانه‌های در حال احداث چهار شهر استان و همچنین فاز دوم تصفیه خانه فاضلاب شهر خرم آباد اجرایی شوند.

به گفته مدیرعامل شرکت آبفای لرستان ۵۲ شهر دارای تنش آبی در کل کشور وجود دارد که ۶ شهر به تنهایی متعلق به این استان است، اما با این حال در تابستان داغ امسال قطعی ناشی از جیره بندی نداشت.

نوریزدان با اشاره به اینکه ۹۲ درصد اشتراک‌های لرستان خانگی و هشت درصد نیز سایر کاربر‌های تجاری، صنعتی و دولتی هستند، بیان کرد: در این استان بیش از هزار منبع تولید آب همچون چاه، چشمه و قنات وجود دارد که تمرکز و هزینه‌های شرکت را افزایش داده‌اند در حالی که شهروندان ممکن است این ذهنیت را داشته باشند تولید آب هیچ هزینه‌ای ندارد.

وی با بیان اینکه لرستان در خصوص تعداد روستا‌های تحت پوشش و گستردگی خدمات به جامعه روستاییان جزو پنج استان نخست کشور است، اضافه کرد: این در حالی است که شرکت برای هر مترمکعب آب تولید شده از مشترکان روستایی خود ۱۷ هزار ریال و از مشترکان شهری ۳۴ هزار ریال آب بها دریافت می‌کند.

حدود ۶۴۰ هزار اشتراک آب و ۳۰۰ هزار اشتراک فاضلاب در لرستان وجود دارد.