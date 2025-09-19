برای آشنایی بیشتر با قوانین، مقررات و ضوابط قضایی دوره آموزشی ضابطان دادگستری برای کارکنان و محیط بانان شهرستان بروجن، این دوره برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بروجن گفت: هدف از برگزاری این دوره آشنایی هرچه بیشتر محیط بانان با قوانین آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی و وظایف ضابطین دادگستری در برای انجام تکالیف و مأموریت‌های قانونی سازمان است.

علمدار سالخورده افزود: در این دوره مباحثی شامل وظایف و حدود اختیارات ضابطین، گزارش نویسی، فرآیند‌های دادرسی در حیطه وظایف ضابطین، نحوه بازجویی، قانون بکار گیری سلاح توسط دادستان عمومی و انقلاب، به ضابطان دادگستری آموزش داده شد.