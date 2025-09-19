براساس داده های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در دشت آزادگان در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم و امیدیه در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه های سنی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور نشان می‌دهند که شاخص کیفی هوا در ساعت ۱۰ صبح امروز، ۲۸ شهریور در دشت آزادگان با ۲۰۹ AQI در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم و امیدیه با ۱۵۳ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه قرار گرفت.

در این ساعت شاخص کیفی هوا در بهبهان روی عدد ۱۴۰، خرمشهر ۱۳۸، هویزه ۱۳۰، شوش ۱۲۲، اهواز ۱۱۱، شادگان ۱۰۶ و ماهشهر ۱۰۴ AQI قرار گرفت که گویای وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

گفتنی است؛ آبادان، آغاجاری، اندیکا، اندیمشک، ایذه، باغملک، دزفول، دهدز، رامهرمز، گتوند، لالی، ملاثانی، هفتکل و هندیجان در وضعیت قابل قبول هستند.

افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان در شرایطی که هوا " ناسالم" است، باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند و سایر افراد نیز باید این گونه فعالیت‌ها را کاهش دهند.

براساس طبقه‌بندی پنجگانه صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا (AQI) از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

استان خوزستان ۲۶ ایستگاه پایش کیفی هوا دارد.

براساس اعلام معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز؛ در سال جاری بیش از ۱۰۰ هزار مراجعه ناشی از آلودگی هوا به مراکز درمانی استان ثبت شده است.