به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ جانشین وزیر و معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در آیین افتتاحیه «نخستین رویداد ملی سرمایه‌گذاری برای تولید بازی‌های رایانه‌ای حوزه مقاومت» گفت: اقتصاد فرهنگ و هنر زمانی به حیات طبیعی خود می‌رسد که سرمایه‌گذاران با ورود در این حوزه نقش‌آفرینی کنند.

حسین انتظامی افزود: سال‌هاست در باره ضرورت حمایت مالی از فعالیت‌های فرهنگی و هنری سخن گفته می‌شود، اما آنچه این حوزه را به پایداری می‌رساند، هم‌افزایی و مشارکت بخش خصوصی در کنار حمایت عمومی است.

وی گفت: در اقتصاد فرهنگ، شیوه‌های سنتی ازجمله سفارش تولید فیلم، کتاب یا بازی‌های رایانه‌ای، دیگر کافی نیست و لازم است محصول به‌عنوان یک تجارت و فعالیت اقتصادی دیده شود تا در سبد مصرف مردم قرار گیرد و پایدار بماند.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، برگزاری جشنواره‌های مختلف هنری را در کشور اثرگذار دانست و افزود: جای چنین رویداد‌هایی که پای سرمایه‌گذاران را به عرصه فرهنگ و هنر باز کند، خالی بود.

حسین انتظامی با اشاره به اهمیت نگاه مسوولان ارشد استان اصفهان به فرهنگ گفت: حضور استاندار در این رویداد نشان‌دهنده توجه ویژه مدیریت این دیار به این حوزه و نشانه اولویت داشتن این عرصه در راهبرد‌های توسعه‌ای اصفهان است.

وی با تأکید براینکه بازی‌های ویدئویی یکی از روند‌های جهانی است، گفت: متوسط سنی کاربران بازی‌های رایانه‌ای و حجم اقتصاد جهانی این حوزه نشان می‌دهد که نباید آن را تنها سرگرمی کودکانه دانست.

انتظامی افزود: بازی‌ها هم جنبه آموزشی دارد، هم قدرت نرم فرهنگی تولید می‌کند و هم می‌تواند سهم قابل توجهی از اقتصاد جهانی را در اختیار بگیرد.

وی تاکید کرد: اگر در حوزه بازی‌های ویدئویی سرمایه‌گذاری شود چندین وجه مثبت از جمله جلوگیری از خروج ارز، ایجاد اشتغال و ارتقای قدرت نرم کشور به دنبال خواهد داشت و این همان رویکردی است که می‌تواند به افتخار ملی منجر شود.

رقابت بین ۳۰ طرح برتر ارسال شده به نخستین رویداد ملی سرمایه‌گذاری برای تولید بازی‌های رایانه‌ای حوزه مقاومت از صبح امروز آغاز شد و تا عصر ادامه خواهد داشت.

فراخوان ویژه بازی‌سازان برای شرکت در این رویداد ملی از هشتم شهریور آغاز شده بود که پس از ارزیابی اولیه در نهایت از میان ۸۷ طرح ارسالی، ۳۰ طرح برتر به رویداد نهایی راه یافت.