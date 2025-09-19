پخش زنده
روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه در اطلاعیهای از قطعی و افت فشار آب در برخی مناطق شهر کرمانشاه در روز یکشنبه (۳۰ شهریور) خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، در این اطلاعیه آمده است: باتوجه به الزام تعمیرات خط انتقال ایستگاه پمپاژ الفتی نیا و سنگین بودن اجرای عملیات تعمیرات، محلههای خیام، سعدی، بهار، سراب سعید، خیابان دارایی (کسری)، تپه ترمینال، ۱۴ متری امینی، میدان جمهوری، آقاجان و نقلیه روز یکشنبه ۳۰ (شهریور) از حوالی ظهر (ساعت ۱۳:۰۰) تا پایان شب با افت فشار و یا قطعی آب مواجه می شوند.
در این اطلاعیه از شهروندان خواسته شده است با مدیریت مصرف آب، انجام ذخیره سازی و اجتناب از مصارف غیرضروری در با شرکت آب و فاضلاب همکاری کنند.