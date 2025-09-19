دانش‌آموزان خرمشهری در آستانه بازگشایی مدارس با غبارروبی گلزار شهدا به آنان ادای احترام کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در این آیین که با قرائت فاتحه و اجرای سرود همراه بود، یکصد تن از دانش‌آموزان بر پیمودن راه شهیدان تأکید کردند و آنان را الگوی جاودانه ایثار، تلاش و پایمردی دانستند.

دانش‌آموزان در این مراسم با تأکید بر اینکه راه روشن شهدا چراغ هدایت نسل امروز است، عهد بستند که با درس خواندن، کسب علم و حرکت در مسیر ارزش‌های والای انقلاب اسلامی، آینده‌سازانی شایسته برای ایران باشند.

سرپرست اداره آموزش و پرورش خرمشهر، اعلام کرد: در آستانه فرارسیدن هفته دفاع مقدس و همزمان با شور و نشاط بازگشایی مدارس، جمعی از دانش‌آموزان این شهرستان با حضور در گلزار شهدای خرمشهر، یاد و خاطره شهیدان را گرامی داشتند.

خانم فاطمی حضور نوجوانان در این برنامه معنوی را اقدامی ارزشمند در راستای پیوند نسل جوان با فرهنگ ایثار و شهادت دانست و تصریح کرد: آموزش و پرورش خرمشهر همواره در تلاش است تا با اجرای برنامه‌های فرهنگی، دانش‌آموزان را بیش از پیش با آرمان‌های شهیدان آشنا سازد.

وی یادآور شد: برگزاری چنین برنامه‌هایی علاوه بر تقویت روحیه خودباوری و مسئولیت‌پذیری در میان دانش‌آموزان، زمینه‌ساز ترویج فرهنگ مقاومت و پاسداشت ارزش‌های دفاع مقدس در جامعه خواهد بود.