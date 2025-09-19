پخش زنده
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: معوقات بیمهها و پایین بودن میانگین سرانه سلامت از چالش های اصلی نظام سلامت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،دکتر محمود محمدزاده شبستری در مراسم قدردانی از برگزیدگان جامعه پزشکی مشهد سال ۱۴۰۴، از واقعیشدن تعرفهها و پشتیبانی جدی بیمهها به عنوان عوامل موثر در پیشگیری از ضرردهی مستمر بیمارستانهای دولتی و خصوصی نام برد و افزود: وضعیت فعلی موجب فلج شدن سیستمهای مالی و در نتیجه تأخیر در پرداخت مطالبات پزشکان، پرستاران و شرکتهای دارویی و تجهیزاتی شده و سیستمهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه را هم تحت تاثیر قرار میدهد.
وی افزود: دانشگاه تقریباً ۴۰ درصد بیشتر از درآمدش که ناشی از دریافتی از بیمهها است؛ هزینهکرد دارد و این تراز منفی، زیرساختهای درمانی را به شدت تضعیف میکند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: خراسان رضوی میزبان یک میلیون نفر تبعه خارجی (عمدتا افغان) است که از این میان، ۵۵۰ هزار نفر افغان در مشهد به صورت رسمی از خدمات بهداشتی و درمانی استفاده میکنند و علاوه بر این خدمت رسانی سلامت به جمعیت زائر را نیز باید در نظر گرفت بنابراین مشهد شهری نیست که فقط با جمعیت شهری خود تعریف شود و لذا اصلاح سرانه سلامت خراسان رضوی ضروری است.
رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد در ای مراسم بر چالشهای کلیدی پیش روی جامعه پزشکی تأکید کرد و گفت: غیرواقعی بودن تعرفههای تشخیصی- درمانی، از بزرگترین مشکلات جامعه پزشکی به ویژه در سالهای اخیر است همچنین در سالهای اخیر شاهد افزایش موارد تهدید و ضرب و جرح پزشکان بودهایم و، اما هنوز حمایتهای قضایی و قانونی در این خصوص ناکافی است.
دکتر علیرضا صداقت با اشاره به اینکه نظام پزشکی مشهد دومین نظام پزشکی بزرگ کشور است؛ گفت: این سازمان با حدود ۲۰ هزار عضو، به بیش از ۴ میلیون نفر از جمعیت مشهد و بیش از ۷ میلیون نفر جمعیت استان خراسان رضوی خدمترسانی میکند و این خدماترسانی در ایام خاص مانند نوروز و محرم، به دلیل حضور سالانه ۲ تا ۴ میلیون زائر در مشهد، دوچندان میشود.
رئیس شورای عالی نظام پزشکی هم در این مراسم از افزایش بیرویه سهمیه پذیرش دانشجو بدون تامین زیرساختها انتقاد کرد و آن را از عوامل اصلی مهاجرت گسترده پزشکان دانست که میتواند آینده نظام سلامت کشور را با خطری بزرگ روبهرو کند.
دکتر فاضل با اشاره به تصویب افزایش ظرفیت دانشجوی پزشکی در شورای عالی انقلاب فرهنگی، تأکید کرد: این تصمیم با وجود مخالفت نهادهای تخصصی مانند نظام پزشکی گرفته شده است و جامعه پزشکی بارها این تذکرات را داده، اما بینتیجه مانده است و این موضوع باید به یک «مطالبه و ادعای ملی» تبدیل شود