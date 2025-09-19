سه نفر از دانشجویان علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد، موفق به کسب مدال نقره گروهی هفدهمین المپیاد علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد و بنابراعلام روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد: سه نفر از دانشجویان علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد که به مرحله نهایی در حیطه همگرایی هفدهمین المپیاد علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور راه یافته بودند موفق به کسب مدال نقره گروهی شدند.

هفدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور از ۲۲ تا ۲۶ شهریور ماه در هفت حیطه در تهران برگزار شد که مریم پیری، نگین ترابی و علی افراسیابی از دانشجویان علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد، مفتخر به کسب مدال نقره گروهی شدند.