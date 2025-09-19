معاون پیش بینی اداره کل هواشناسی استان: دمای هوا تا فردا نوسان خاصی نخواهد داشت، اما از فردا (شنبه) تا اواسط هفته آینده دمای هوا به تدریج کاهش خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بنابر اعلام معاون پیش بینی اداره کل هواشناسی استان بررسی و تحلیل آخرین خروجی الگوهای پیش یابی حاکی از ورود یک سامانه ناپایدار از نواحی شمال غربی کشور است که به دلیل عدم رطوبت مناسب عمده فعالیت آن در استان به صورت وزش باد خواهد بود.

رضا مرادی گفت: بر این اساس وضعیت هوای استان از امروز (جمعه) تا روز شنبه و با شدت کمتر یکشنبه عمدتا صاف گاهی وزش باد نسبتا شدید تا شدید پیش بینی شده، همچنین طی این مدت احتمال خیزش و انتقال گردوخاک از نواحی غربی و بعضی نقاط مستعد استان وجود دارد.

او افزود: از این رو هشدار سطح زرد شماره ۳۱ اداره کل هواشناسی استان مرکزی در خصوص کاهش دید افقی و کیفیت هوا تا فردا (شنبه) معتبر است.



