معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر، با حضور در مرکز ساماندهی کودکان کار، بر لزوم همراهی با روحیه مثبت و همکاری همهجانبه دستگاههای اجرایی و خیرین برای بهبود وضعیت کودکان کار و آینده روشنتر آنها تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، احسان جهانیان، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر شامگاه پنجشنبه با حضور در مرکز ساماندهی کودکان کار این شهر، ضمن توجه به شرایط و مسائل این گروه، بر اهمیت حضور مسئولانه و انرژی مثبت در کنار کودکان کار تأکید کرد و گفت: باید با حال خوب و انرژی مثبت در کنار این کودکان باشیم تا بتوانیم تأثیر مثبتی بر روحیه و آینده آنها بگذاریم.
وی همچنین از ضرورت همکاری گسترده میان سازمانها و دستگاههای اجرایی استان گفت و افزود: تمامی دستگاهها و نهادهای مرتبط باید به وظایف خود در قبال این کودکان عمل کنند تا شاهد بهبود شرایط زندگی آنها باشیم.
در جریان این بازدید، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار از تلاشهای مستمر مدیر و کارکنان مرکز ساماندهی کودکان کار بوشهر قدردانی و یادآوری کرد: استفاده و بهرهگیری از تجربیات موفق مراکز مشابه در سایر استانها میتواند راهگشای توسعه خدمات و ارتقا سطح حمایت از کودکان کار باشد.
وی با اشاره به نقش مؤثر خیرین در حمایت از این مراکز اضافه کرد: ضروری است زمینهای فراهم شود تا خیرین با فعالیتها و نیازهای این مراکز بیشتر آشنا شوند و از این طریق حمایتهای مادی و معنوی چشمگیرتر جذب شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر همچنین ابراز امیدواری کرد با همکاری، همافزایی و مشارکت تمامی دستگاهها و بهرهگیری از ظرفیتهای خیرین، بتوان گامهای مؤثری در راستای بهبود وضعیت کودکان کار و ایجاد آینده روشنتری برای این گروه آسیبپذیر برداشت.