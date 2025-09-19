شریفی با توصیف این‌که ظرفیت ایلام برای تبدیل به گردشگری، می‌تواند بهشتی برای سرمایه‌گذاران باشد؛ از سرمایه گذاران خواست تا از این فرصت طلایی استفاده کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مدیرکل میراث فرهنگی استان بر لزوم سرمایه‌گذاری در طرح‌هایی، مانند: پل معلق، هتل‌های ۴ ستاره، بیمارستان‌های بین‌المللی با مجوز IPD و مجتمع‌های خدماتی و بهداشتی تأکید کرد.

وی افزود: تاکنون ۹۸۳ اثر تاریخی در فهرست آثار ملی ثبت شده است که سه موزه مهم، شامل: موزه باستان‌شناسی در شهرستان دره‌شهر، موزه کشاورزی در کاخ فلاحتی و موزه مردم‌شناسی قلعه والی فعال هستند و از جاذبه‌های اصلی بازدید گردشگران به شمار می‌روند.

شریفی از وجود ۱۴ منطقه نمونه گردشگری در استان خبر داد و اضافه کرد: تنگه کافرین، تنگه شمش و سایر جاذبه‌های طبیعی، هر سال میزبان شمار زیادی گردشگر هستند.

وی تصریح کرد: همچنین در بخش اقامتگاه‌ها، اکنون ۱۲۷ بوم‌گردی فعال داریم که به توزیع سفر در روستا‌ها کمک شایانی کرده‌اند.

گفتنی است، ایلام با ۴۲۰ کیلومتر مرز مشترک با عراق، هم‌اکنون یکی از مسیر‌های اصلی تردد زائران اربعین و گردشگران خارجی است و به گفته مسئولان، برنامه‌های توسعه گردشگری آن در روز‌های آینده نیز مورد توجه رسانه‌ای قرار خواهد گرفت.