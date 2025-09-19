به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل انتقال خون استان با اشاره به این که میانگین ذخیره خون ۷ روز است، گفت: هم اکنون ذخیره خون استان ۶روز است.

حسین هاشمی با قدردانی از مردم برای اهدای خوب افزود: هم‌اکنون پایگاه انتقال خون فارسان در روز‌های شنبه و چهارشنبه، بروجن و شهرکرد همه روزه، مرکز بن در روز پنجشنبه و در شهرستان اردل و لردگان هم مراکز خون‌گیری به صورت دوره‌ای و چند هفته یکبار فعال است.

وی همچنان از مردم نوعدوست چهارمحال و بختیاری خواست همچنان در اهدای خون به نیازمندان پیشتاز باشند.