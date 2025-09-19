تیم ملی بسکتبال سه به سه ایران در دومین روز رقابت‌های جام جهانی زیر ۲۳ سال ۲۰۲۵ چین به مصاف کرواسی و آلمان رفت.

پایان کار تیم ملی بسکتبال سه به سه زیر ۲۳ سال ایران در جام جهانی

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم ملی بسکتبال سه به سه آقایان در دومین روز رقابت‌های جام جهانی زیر ۲۳ سال ۲۰۲۵ چین، امروز از ساعت ۶:۴۵ به مصاف کرواسی و از ساعت ۹:۱۵ به مصاف آلمان رفت.

ملی‌پوشان کشورمان در دیدار نخست مقابل کرواسی ۲۱ بر ۱۶ شکست خوردند و در دومین دیدار مقابل آلمان با نتیجه ۱۵ بر ۱۰ این دیدار را واگذار کردند.

تیم ملی ایران در روز نخست این رقابت‌ها در دیدار مقابل لیتوانی با نتیجه ۱۷ بر ۱۵ مغلوب شد و در دومین دیدار خود برابر لهستان با نتیجه ۲۱ بر ۲۰ این دیدار را واگذار کرد.

اسامی ملی‌پوشان حاضر در این رقابت‌ها به شرح زیر است:

پیتر گریگوریان، امیرحسین یازرلو، سید محمد غفاری، علیرضا شریفی

مسعود عماری و آرمین سلیمان‌زاده به عنوان کادر فنی این تیم را همراهی می‌کنند.