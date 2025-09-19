پخش زنده
استاندار قم بر تسریع عملیات عمرانی، نظارت کارشناسی دقیق، شفافیت در فرآیندهای مالی و توجه به معماری ایرانی ـ اسلامی در طراحی این مجموعه تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، اکبر بهنامجو استاندار قم، در جریان بازدید میدانی از روند ساخت فرودگاه بینالمللی قم و نشست با مدیران پروژه و نمایندگان دستگاههای اجرایی، با اشاره به اهمیت راهبردی فرودگاه قم در توسعه زیرساختهای استان و ارتقای جایگاه این شهر در شبکه پروازی کشور و منطقه گفت: ضروری است تکالیف مشخص برای تمامی عوامل اجرایی تعریف شده و گزارشدهی منظم در دستور کار قرار گیرد تا روند ساخت پروژه بدون تأخیر ادامه یابد.
وی افزود: هماهنگیهای لازم با وزارت راه و سایر نهادهای ملی بهمنظور رفع موانع و تأمین امکانات فنی و مالی انجام شده و انتظار میرود این همکاریها بیش از پیش تقویت شود. بهنامجو همچنین با تأکید بر تجهیز سامانههای ناوبری و پشتیبانی پروازی از ظرفیتهای داخلی، تصریح کرد که بهرهگیری از توان دانشگاهها، مشاوران داخلی و نظام مهندسی برای ارتقای کیفیت فنی پروژه ضروری است.
استاندار قم توجه به هویت معماری ایرانی ـ اسلامی در طراحی پایانهها و نماها را یک ضرورت فرهنگی و هویتی دانست و گفت: این فرودگاه علاوه بر کارکردهای عملیاتی، باید بهعنوان نمادی فرهنگی و ماندگار برای استان ایفای نقش کند.
وی شفافیت مالی، جذب سرمایهگذاران و تضمین حقوق پیمانکاران را از دیگر اولویتهای این پروژه برشمرد و خواستار ارائه گزارشهای دقیق مالی برای اطمینانبخشی به مردم و دستگاههای مسئول شد.
بهنامجو ضمن قدردانی از تلاش نیروهای بومی و تیمهای اجرایی، بر حفظ کرامت کارگران و تأمین زیرساختهای خدماتی از جمله پارکینگ، محوطهسازی و شبکههای تأسیساتی تأکید کرد و افزود: مدیران دستگاههای مرتبط موظفند در بازههای زمانی مشخص گزارش پیشرفت پروژه را ارائه دهند تا تصمیمات لازم برای شتاببخشی به روند اجرا اتخاذ شود.
وی خاطرنشان کرد که پیگیریهای بیندستگاهی تا تحقق کامل اهداف ادامه خواهد داشت و استان آمادگی همکاری همهجانبه با ستادهای ملی و سرمایهگذاران را دارد.
عملیات عمرانی فرودگاه بینالمللی قم در بهمنماه سال ۱۳۹۰ در ۲۰ کیلومتری شهر قم از سمت جاده قم - سلفچگان و در فاصله ۱۲۵ کیلومتری فرودگاه بینالمللی امام خمینی (ره) آغاز شد، اما بدلایل مختلف حقوقی و کارشناسی، سالها متوقف ماند.
فرودگاه پس از بهرهبرداری، علاوه بر تسهیل سفرهای هوایی زائران و مسافران، زمینه را برای رشد تجارت و توریسم در استان فراهم خواهد کرد.
قرار است فرودگاه بین المللی قم ۲.۵ سال آینده به بهره برداری برسد.