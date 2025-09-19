همزمان با روز شعر و ادب فارسی و بزرگداشت استاد شهریار، سومین جشنواره بین‌المللی موسیقی عاشیق‌لار با حضور شرکت‌کنندگانی از پنج کشور در اردبیل آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما ، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل در مراسم افتتاحیه سومین جشنواره بین‌المللی موسیقی عاشیق‌لار در مجتمع فرهنگی و هنری فدک اردبیل، گفت: موسیقی عاشیق‌لار میراث گران‌بهایی است که نیاکان ما برایمان به یادگار گذاشته‌اند و جشنواره حاضر فرصتی مغتنم برای پاسداشت این میراث معنوی است.

جلیل جباری افزود: چنین جشنواره‌هایی با تمرکز بر موضوعاتی که در فرهنگ، آداب و رسوم ما جایگاه ویژه‌ای دارند، می‌تواند آنها را به جهانیان معرفی کند و بر همین اساس ۴۵ رویداد استان اردبیل بر مبنای تاریخ، فرهنگ و طبیعت استان تعریف و در تقویم رویدادهای گردشگری کشور ثبت شده است.

وی تاکید کرد: چنین رویدادهایی با تمرکز بر داشته‌های اصیل و غنی فرهنگی استان باید بیشتر از این اجرا شود و تعامل بین ادارات و نهادها می‌تواند در این مسیر راهگشا باشد.

جباری با اشاره به حضور شرکت‌کنندگانی از پنج کشور در این جشنواره گفت : از شرکت‌کنندگان دعوت می‌کنم که از جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی استان بازدید کنند و معتقدم که با برگزاری این رویدادها می‌توان ظرفیت‌های گردشگری استان اردبیل را در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی معرفی کرد.

نخستین روز سومین جشنواره موسیقی بین‌المللی عاشیق‌لار ، به برگزاری سه بخش تخصصی با موضوع تاریخچه، ریشه‌شناسی واژگانی و نقاط اشتراک صنعت موسیقی عاشیق‌لار از جمله در زمینه هنر شعر، موسیقی و فنون نوازندگی اختصاص یافت.

سومین جشنواره موسیقی بین‌المللی عاشیق‌لار با حضور نوازندگان و خوانندگانی از کشورهای جمهوری آذربایجان، ترکیه، عراق، گرجستان و جمعی از هنرمندان ایرانی از جمله از زنجان، ساوه، گلستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، خراسان شمالی و اردبیل از دیروز به مدت دو روز به میزبانی مجتمع فرهنگی فدک اردبیل در حال برگزاری است.