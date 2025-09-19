پخش زنده
امروز: -
ایران با بیش از ۱۵۰۰ واحد تولیدی شیرینی و شکلات، نه تنها ۲ میلیون تن محصول در سال تولید و ۱۰۰ هزار شغل ایجاد کرده، بلکه با صادرات به ۶۰ کشور، قدرت خود را در بازارهای جهانی نیز به اثبات رسانده است.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما، در دنیای امروز، طعم و کیفیت، اصالتبخش هر خوراکی دوستداشتنی است، بهویژه وقتی صحبت از دنیای شیرین شکلات و شیرینی به میان میآید. قشر وسیعی از جامعه، از کودکان تا بزرگسالان، به دنبال تجربهی طعمهای لذتبخش و در عین حال، سالم هستند. اینجاست که صنعت شیرینی و شکلات ایران، با قدم گذاشتن در مسیر نوآوری و کیفیت، توانسته است جایگاه ویژهای برای خود دست و پا کند.
شکوفایی تولید داخلی؛ از واردات تا خودکفایی
یاد ایام نه چندان دور بخیر که شیرینی و شکلات، کالایی لوکس و عمدتاً وارداتی بود. اما امروز، با تلاش و همت شبانهروزی تولیدکنندگان داخلی، ایران نه تنها نیاز داخل را تامین میکند، بلکه به قطبی برای تولید و صادرات این محصول تبدیل شده است. افتخار میکنیم که سالانه بیش از دو میلیون تن انواع شیرینی و شکلات به دست توانمند تولیدکنندگان ایرانی تولید و روانه بازار میشود.
حسین دوستی، یکی از همین تولیدکنندگان پرافتخار، با شور و هیجان از امکانات موجود و تنوع محصولات داخلی در واحد تولیدی خود میگوید که شامل انواع بستنی و کیک و بیسکویت و دیگر شیرینیهاست.
از سوی دیگر، حمیدرضا قدری تولیدکننده شیرینی و شکلات اعلام میکند که واحد تولیدیاش سالانه بیش از ۱۰۰ هزار تن انواع محصولات شیرینی و شکلات را تولید و روانه بازار میکند و شاهد رشد ۵ درصدی در تولید نسبت به سال گذشته بودهاند. این رشد، نشان از پویایی و تلاش مداوم این صنعت دارد.
مدلهای نوین تولید؛ ایده خلاقانه تولید بدون کارخانه
اما نوآوری در این صنعت صرفا به تولید صنعتی و کارخانهای ختم نشده و آقای محسن احمدی با نگاهی متفاوت، مسیر "تولید بدون کارخانه” را در پیش گرفته است. او با کارخانههایی که ظرفیت خالی دارند، قرارداد همکاری میبندد و تولید را به آنها میسپارد. این اقدام هوشمندانه، نه تنها به چرخش چرخ صنعت کمک میکند، بلکه گرهای از مشکلات فروش کارخانههای تولیدی را نیز باز مینماید و یک برد-برد واقعی! است.
قدرت ماشینآلات ایرانی؛ از واردات تا بومیسازی
هادی کرمانی، یکی دیگر از فعالان این حوزه، بر قدرت بالای صنعت ماشینآلات داخلی تاکید میکند و میگوید: کشورمان از لحاظ ماشینآلات این صنعت بسیار قدرتمند است و در استانهای تبریز و اصفهان، دستگاهسازان فوقالعادهای داریم.
بیوک رسولوی از پیشکسوتان صنعت نیز میافزاید: هم اکنون به جایگاهی رسیدهایم که اکثر ماشینآلات مصرفی خودمان را تولید میکنیم. این بومیسازی، نشان از بلوغ و خودکفایی این صنعت است.
ایران صادرکننده طعمهای جهانی
جایگاه ایران در صنعت شیرینی و شکلات، نه تنها در داخل، بلکه در عرصه بینالمللی نیز درخشان است. یوسف قاضی عسگر، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان شیرینی و شکلات اعلام میکند که محصولات ایرانی به بیش از ۶۰ کشور جهان، از جمله آمریکای شمالی، استرالیا، اروپا، آفریقا، حاشیه خلیج فارس و آسیای میانه، صادر میشود. تنوع محصولات و توانایی تولید برای ذائقههای مختلف جهانی، برگ زرین دیگری بر افتخارات این صنعت است.
دولت نیز با درک اهمیت این صنعت، عزم خود را برای حمایت از تولید و تسهیل فرآیندهای صادراتی جزم کرده است. معصومه آقاپور مشاور اقتصادی رئیس جمهور نیز از اقداماتی خبر میدهد که در بانک مرکزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات در حال انجام است بویژه مصوباتی که پس از دفاع مقدس ۱۲ روزه تصویب شده، قرار است مسیر تولید و صادرات را هموارتر کند.
صنعت شیرینی و شکلات ایران، با بیش از ۱۵۰۰ واحد تولیدی نیاز داخل را تامین میکند و برای بیش از ۱۰۰ هزار نفر فرصت شغلی ایجاد کرده است. این صنعت با تنوع محصولی کمنظیر، با قدرت در بازارهای جهانی حضور یافته و نام ایران را در کنار نامهای بزرگ این صنعت طعمدار قرار داده است.