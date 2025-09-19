پخش زنده
مدیرکل میراث فرهنگی آذربایجان غربی اعلام کرد: در پنج ماه اخیر بیش از ۱۴۰ هزار نفر در هتلهای استان اقامت کرده و استان رکورد بیسابقهای در ضریب اشغال تختهای اقامتی ثبت کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی با اشاره به رشد چشمگیر گردشگری در استان گفت: آذربایجان غربی بهعنوان مقصد جدید گردشگری کشور شناخته شده و در ماههای اخیر شاهد رکوردشکنی در ضریب اشغال تخت هتلهای استان بودهایم.
مرتضی صفری در گفتوگوی زنده با شبکه خبر با بیان اینکه این استان دارای یکهزار و ۸۵۲ اثر ثبت ملی و ۶ اثر ثبت جهانی است، اظهار کرد: آذربایجانغربی به لحاظ ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی و طبیعی یکی از استانهای مستعد در جذب گردشگر محسوب میشود.
وی افزود: از زمان برگزاری همایش بینالمللی سرمایهگذاری (اینوا) تاکنون، زیرساختهای گردشگری استان تقویت شده است. حضور بیش از یکهزار مهمان از ۱۸ کشور در این همایش و معرفی استاندارد فرصتهای سرمایهگذاری موجب شد تا طرحهای مهمی کلید بخورد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی از کلنگزنی احداث یک هتل پنجستاره در مهاباد و یک مجتمع تفریحی، گردشگری و تجاری در میاندوآب بهعنوان نمونههایی از دستاوردهای این همایش یاد کرد و افزود: تا پایان امسال چندین طرح مهم دیگر نیز در سطح استان آغاز یا به بهرهبرداری خواهد رسید.
صفری از آمادهسازی ۱۰۴ فرصت سرمایهگذاری در حوزه گردشگری خبر داد و گفت: این بستهها بهصورت دو زبانه (فارسی و انگلیسی) تدوین و در سایتهای رسمی اداره کل به آدرس http://www.visitwaz.ir در دسترس سرمایهگذاران قرار گرفته است.
وی ادامه داد: هماکنون ۶ هزار و ۸۵۰ تخت اقامتی و بیش از ۳۵۰ واحد گردشگری فعال در استان داریم که از این تعداد، ۱۵۰ واحد اقامتی هستند.
به گفته وی، در پنجماهه نخست امسال ۲۲۵ هزار تبعه خارجی از مرزهای پنجگانه وارد استان شدهاند و ۱۴۰ هزار نفر در هتلهای استان اقامت داشتهاند که در مرداد و شهریورماه ضریب اشغال هتلها بهویژه در شهرهای ارومیه، خوی و مهاباد به بالاترین حد خود رسید.
آذربایجانغربی قطب جدید جشنوارههای گردشگری
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی همچنین از تبدیل آذربایجانغربی به قطب برگزاری جشنوارههای گردشگری خبر داد و گفت: در هفتههای گذشته جشنواره بادام در قوشچی، انگور سیاه در سردشت و موسیقی شمس و مولانا در خوی برگزار شد. همچنین جشنواره انگور ارومیه تا ۳۱ شهریور ادامه دارد.
صفری از شهرداریها و شوراهای شهرهای خوی، ارومیه، سردشت، قوشچی و نلاس بابت همکاری در برگزاری این جشنوارهها قدردانی کرد.
۹ هزار میلیارد سرمایهگذاری بخش خصوصی در گردشگری
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی با اشاره به اجرای ۵۲ طرح گردشگری در سطح استان اظهار کرد: ۱۱ مورد از این طرحها از نوع هتل هستند و بیش از ۹ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری بخش خصوصی برای آنها در حال انجام است.
صفری تأکید کرد: ایجاد امکانات رفاهی در بناهای تاریخی و جاذبههای گردشگری از دیگر اولویتهای ماست و این اقدامات با حمایت وزیر میراثفرهنگی، استاندار آذربایجانغربی و سایر مسئولان محقق شده است. بهویژه ۹ برابر شدن اعتبارات عمرانی، نقش مهمی در اجرای طرحهای زیرساختی داشته است.
در پایان، وی با دعوت از عموم مردم برای سفر به استان گفت: آذربایجانغربی با طبیعت بکر، رودخانهها، آبشارها، جنگلها و اقلیم متنوع، برای هر سلیقهای جذابیت خاص خود را دارد.