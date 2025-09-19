پخش زنده
نود درصد خانوارهای کم درآمد ژاپنی با ناامنی غذایی روبهرو هستند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ به علت گرانی مداوم و تشدید فشار مالی، نود درصد خانوارهای کم درآمد در تامین وعدههای غذایی برای فرزندانشان، ناتوان شناخته شدهاند.
افزایش قیمت برنج به عنوان قوت اصلی ژاپن، این شرایط را وخیمتر کرده است به طوری که آمارها از کاهش سرانه مصرف برنج در این کشور حکایت دارد.
برهمین اساس تعداد خانوارهایی که قادرند روزانه به کودکانشان فقط یک وعده غذا بدهند در دو سال اخیر به سه برابر افزایش یافتهاند.