به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، به همت حوزه مقاومت بسیج امام حسن مجتبی (ع) صالح آباد همایش تجلیل از رزمندگان حماسه ۱۲ روزه جنگ تحمیلی را با حضور پرشور پیشکسوتان جهاد و شهادت برگزار شد.

در این مراسم امام جمعه بخش صالح آباد، به بیان اهمیت پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت و ضرورت انتقال ارزش‌های دوران دفاع مقدس به نسل‌های جوان پرداخت.

حجت الاسلام ابراهیم طهماسبی با اشاره به حماسه ۱۲ روزه رزمندگان، بر نقش بی‌بدیل این دلاورمردان در حفظ کیان نظام و انقلاب تأکید کرد و گفت: شما رزمندگان، با نثار جان و مال خود، عزت و سرافرازی را برای این مرز و بوم به ارمغان آوردید و نامتان همواره در تاریخ پرافتخار ایران اسلامی جاودان خواهد ماند.

در ادامه، فرمانده حوزه مقاومت بسیج امام حسن مجتبی (ع) صالح آباد نیز ضمن به تشریح اهداف برگزاری این همایش پرداخت و بر ضرورت حفظ انسجام و همدلی بین رزمندگان و انتقال تجربیات آنان به بدنه جامعه تأکید کرد.